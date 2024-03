De Laurentiis interrompe Politano e nega la parola del Napoli anche a Sky

Non è stato possibile, per l'attaccante del Napoli Matteo Politano, terminare l'intervista della vigilia degli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Barcellona con Sky Sport: di punto in bianco, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis lo ha preso e portato via. "Con voi non può parlare", la spiegazione del numero uno della Filmauro. L'episodio fa seguito alla dichiarazione di "guerra" a Dazn, che ha portato al Napoli anche una multa salatissima. Il rapporto con le televisioni è ai minimi storici.