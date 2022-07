De Laurentiis esulta, la FIGC proroga al 2028-29 il divieto delle multiproprietà

Si è riunito quest'oggi il consiglio della FIGC per discutere di diversi temi riguardanti il calcio italiano. Uno di questi, è quello relativo al divieto delle multiproprietà anche per quelle squadre che non militano nel medesimo campionato. Un argomento che riguarda da vicino Aurelio De Laurentiis, proprietario di Napoli e Bari, e Maurizio Setti, patron di Verona e Mantova. Il consiglio federale ha deciso di prorogare alla stagione 2028-2029 (invece che in quella 24-25) l'entrata in vigore di tale divieto. Una decisione accolta con favore dallo stesso De Laurentiis che si è espresso così al sito ufficiale del Napoli: