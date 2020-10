De Biasi: “Iachini onesto operaio, lavoro svalutato. Alcuni giocatori non rendono”

Gianni De Biasi, attuale ct dell’Azerbaijan, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste alcune delle sue dichiarazioni in merito al caso Iachini:

Nel calcio, purtroppo, esiste il fascino del nome che porta a svalutare il lavoro di un onesto operaio come Iachini. Per una società di calcio è più facile esonerare un allenatore piuttosto che affrontare la realtà, ci sono giocatori che non rendono a dovere. In questi casi spesso si va verso una strada con una sola via d’uscita, ma è un calcio senza capo né coda. Manca il pathos della gente sugli spalti.