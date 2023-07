DDL Pirateria: plebiscito in Senato per la legge “anti-pezzotto”

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il DDL Pirateria con 140 voti favorevoli e nessun voto contrario. Il testo è stato approvato dal Senato nella stessa versione licenziata dalla Camera e dunque l'iter legislativo è concluso. Dopo la promulgazione da parte del presidente della Repubblica, il prossimo passaggio formale è la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.