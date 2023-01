Dazn, ora la Serie A minaccia la risoluzione del contratto

Ancora disservizi. Nei primi due turni di campionato del 2023, molti utenti hanno avuto difficoltà di fruizione su DAZN, in particolare per la visione del big match Inter-Napoli. La novità riferita oggi da Repubblica è che la Lega Serie A avrebbe prospettato a DAZN la risoluzione del contratto per i diritti tv del massimo campionato italiano e della Serie B. In una dura lettera di contestazione, la Lega Serie A ha ricordato al broadcaster gli obblighi che ha assunto alla firma del contratto per i diritti tv. Obblighi che impongono a DAZN di garantire la perfetta visione delle partite a ogni turno e per tutti i 90 minuti. Per la Lega, i problemi del 4 gennaio 2023 sommati a quelli del via del campionato, configurano un possibile inadempimento contrattuale. Anche per questo motivo, DAZN nelle ultime ore ha fatto sapere di avere in ponte novità organizzative e legate ai rimborsi agli utenti.