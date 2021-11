Verso Fio-Samp, D’Aversa: “A Firenze per fare tris. Ecco chi sarà assente”

Vigilia di Fiorentina-Sampdoria: "Veniamo da due vittorie di fila e vogliamo continuare così"

Mentre Vincenzo Italiano ha deciso di non parlare in questa vigilia, visti i tempi così ravvicinati dall'ultima partita, da casa Sampdoria prende la parola Roberto D'Aversa . Così in conferenza stampa verso il match di domani al Franchi:

"Veniamo da due vittorie importanti e non semplici. Dobbiamo essere bravi ad avere motivazioni superiori contro una squadra che arriva da una sconfitta particolare e dove avrebbe meritato un risultato diverso. La Fiorentina è una squadra di valore e dovremo avere più motivazioni di loro per vincere i duelli. Non avremo a disposizione Vieira, Damsgaard, Torregrossa e Depaoli. Oltre allo squalificato Ekdal. Ferrari è recuperato. La rifinitura la facciamo oggi e abbiamo un allenamento domani mattina, non so ancora nemmeno io. Bisogna ragionare sulla migliore formazione performante per gli impegni ravvicinati".