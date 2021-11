Verso la Sampdoria: Gonzalez da valutare, cambia la fascia destra?

Le possibili scelte di Italiano per la gara contro la Sampdoria

Vigilia di Fiorentina-Sampdoria, in programma domani alle 18.30 al Franchi. Come scrive il Corriere dello Sport, Terracciano sarà confermato tra i pali. In regia giocherà Torreira visto che Pulgar è ancora out. In difesa Martinez Quarta potrebbe lasciare spazio a Igor così come sulla destra potrebbe esserci Venuti al posto di Odriozola e Sottil per Callejon. Da capire la valutazione su Nico Gonzalez che sta rientrando gradualmente.