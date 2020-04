Darío Silva: “Ventura mi fa schifo. In Serie B col Cagliari? Se lo ha fatto Batistuta…”

L’ex attaccante del Cagliari Darío Silvia ha parlato a calciocasteddu.it. Queste le sue dichiarazioni: “Compagni di squadra? Ho legato maggiormente con Roberto Muzzi, Marco Sanna e Luís Oliveira, con cui ci frequentavamo anche lontano dal campo perché abitavamo vicini e avevamo un modo comune di intendere la vita. Retrocessione del ’97 col Cagliari? Come è normale che avvenga, quasi tutti cercano di andare via per non scendere di categoria. Ma anche un fuoriclasse come Batistuta aveva giocato in B con la Fiorentina, perché non lo avrei dovuto fare anche io? Allora mi sono rimboccato le maniche e ho dato il massimo affinché la squadra ritornasse subito in Serie A. Ci siamo riusciti. Poi sono andato via, trasferendomi all’Espanyol. Ventura? Ci ha portato in A, verissimo. Ho fatto io stesso cose buone sul campo: un bravo allenatore ma… senza peli sulla lingua dico che… mi fa schifo come persona. Perché non si è comportato bene, certe cose non si fanno, proprio brutte”.