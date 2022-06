Dall’Inghilterra: il Psg ha Mourinho nel mirino

Secondo il Telegraph, lo Special One è in cima alla lista del nuovo uomo mercato Luis Campos, che ha lavorato già con Mourinho al Real Madrid

Una voce a dir poco clamorosa dall'Inghilterra: il Psg - si legge su Gazzetta.it - avrebbe messo nel mirino José Mourinho . Dopo l'accordo, per farne il nuovo responsabile dell'area mercato, con il portoghese Luis Campos, il club parigino si è messo alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Pochettino. E il nome di Mou avrebbe affiancato quello di Christophe Galtier, attuale tecnico del Nizza, ma uno dei protagonisti del miracolo Lilla, proprio insieme a Campos.

Secondo il Telegraph, però, lo Special One sarebbe in vantaggio, nonostante il contratto da 7 milioni di euro a stagione, con data di scadenza 2024, che lo lega alla Roma. Anche Mourinho è una vecchia conoscenza di Campos, e non solo perché i due sono connazionali. Hanno, infatti, lavorato insieme al Real Madrid e Mou aveva provato a portare l'uomo mercato al Manchester United. Tentativo vano. Ora è Campos che starebbe cercando di riunire la coppia a Parigi.