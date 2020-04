Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che la decisione del governo è di “prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate”. Ha poi aggiunto: “Senza un vaccino non sconfiggeremo mai il Coronavirus, siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare l’esplosione di nuovi focolai”.