L’indiscrezione: allenamenti da metà aprile. Fiorentina attendista sul campionato

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è novità, vuole tornare a giocare. Come scrive il Quotidiano Sportivo, se la curva-virus continuerà a calare, via libera agli allenamenti (con precauzioni al massimo) il 15-18 aprile con la prospettiva di ripartire il 23-24 maggio (porte chiuse). E’ questa l’indiscrezione sul prossimo decreto del presidente del consiglio (DPCM). Poi c’è la Juve. Se fino alla felice conclusione del taglio-congelamento degli stipendi Andrea Agnelli s’era messo in posizione neutrale, la strategia adesso sarebbe cambiata. E cioè, messo a posto il quadrante più delicato, quello dei conti e del bilancio, alla Juve non dispiacerebbe affatto, anzi, tornare in campo. All’opposizione dei Ritornisti ecco i Chiudisti, quelli che la chiuderebbero qui. E poi ci sono gli Attendisti, tra i quali non c’è più la Juve e tra le cui fila ci sarebbero Cagliari, Fiorentina e Sassuolo.