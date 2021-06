Copa America, arrivano i viola: convocati Pulgar e Caceres

Quattro giocatori della Fiorentina si affronteranno nello stesso girone di Copa América

Il centrocampista viola classe '94 Erick Pulgar è stato convocato da Lasarte per giocare la Copa América con il suo Cile. Chiamato anche il difensore uruguaiano Martin Caceres, che è in scadenza con la Fiorentina, ma vuole far bene con la sua nazionale e dimostrare al club gigliato che può ancora essere utile alla causa. I due calciatori viola si sfideranno nel girone A della Copa America, che includerà Argentina, Cile, Bolivia e Uruguay.