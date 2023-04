Cinque anni senza Chiara Baglioni: il nostro ricordo

E' un giorno importante e triste allo stesso tempo per Violanews.com. Esattamente cinque anni fa, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, se ne andava Chiara Baglioni, colonna della nostra www. Entrata giovanissima a far parte nostra "squadra" grazie alla sua bravura nel tradurre gli articoli dei siti esteri, Chiara aveva conquistato tutti per la sua allegria, la sua risata contagiosa e la sua esuberanza. Per tanti anni è stata l'unica quota rosa di Violanews, poi una rara malattia ce l'ha rapita, ma noi vogliamo ricordarla come la vedete nella foto in alto. Ciao Chiara sei sempre nei nostri cuori e come ogni anno, a giugno, tutte le testate web che si occupano quotidianamente di Fiorentina si ritroveranno per sfidarsi sul rettangolo di gioco in un memorial a te dedicato.