Cecchi: “Firenze non può permettersi due stadi. Campi? Rischio degrado per il Franchi”

Stefano Cecchi de La Nazione è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Continuo a pensare che Firenze non possa permettersi due stadi, ho il terrore che in caso di nuovo impianto a Campi Bisenzio il Franchi possa diventare una cattedrale del degrado. Una cosa è fare lo stadio, un’altra tutti servizi commerciali annessi. Se vogliamo solo uno stadio allora la ristrutturazione del Franchi è la soluzione ideale. Per costruire a Campi servirebbe molto tempo a causa dei tanti passaggi burocratici. Vertonghen? Dipende da quanto chiede di stipendio, se dovessi scegliere tra lui e Milenkovic punterei su Milenkovic”.