Stadio, il Comune insiste sul Franchi: “Superiamo i vincoli”. E per Campi servirà il sì di Nardella

Che l’ipotesi Piana per la realizzazione della futura casa della Fiorentina non sia mai andata a genio alla politica fiorentina, Sindaco Nardella in testa, è cosa nota. Così come sono noti la predilezione per l’area Mercafir a Novoli e il recente ’ritorno di fiamma’ per l’ipotesi restyling del Franchi. «Sull’incontro di Campi non abbiamo niente da dire – fanno sapere da Piazza Signoria – Quel che è certo è che, indipendentemente da cosa deciderà di fare la Fiorentina, noi continueremo a batterci per superare i vincoli che impediscono la ristrutturazione del vecchio stadio». Perché un domani, questa la motivazione ufficiale, «Commisso o qualsiasi altro imprenditore interessato alla struttura possa trovarsi davanti a qualcosa di appetibile». Nardella segue da lontano l’evoluzione della trattativa legata ai terreni di Campi Bisenzio e ufficialmente non si sbilancia. Per il progetto stadio comunque non basterebbe l’ok del Comune guidato da Emiliano Fossi ma ci vorrebbe anche il parere favorevole della Città. Non è da escludere che quando Commisso tornerà in città possa esserci un incontro decisivo. In una direzione o nell’altra.