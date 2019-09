Cecchi dubbioso: “Mercato viola fatto senza un disegno di calcio”. Su cosa manca…

Stefano Cecchi de La Nazione ha commentato il mercato della Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Commisso è esplosivo. E’ arrivato con un grande carico di entusiasmo e per questo non capisce tante cose del calcio italiano, come gli insulti che arrivano da parte delle tifoserie. Chi arriva nel calcio con passione è sempre il benvenuto. Ho letto che sono stati voti molto alti al mercato della Fiorentina, ma io mi aspettavo qualcosa di più.

Ribery è un'ottima scelta e neanche Boateng è un problema, il problema è che la Fiorentina ha costruito una squadra senza un disegno di calcio. Badelj e Pulgar, ad esempio, sono due giocatori incompatibili. Mi sembra che quella della Fiorentina sia stata una campagna acquisti nata bene, con scelte giuste, ma chiusa senza un colpo a centrocampo che sarebbe servito".