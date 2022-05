Cecchi: “A Commisso manca il sogno. Dragowski? Lo rimpiangeremo”

L'opinionista e la questione portiere: "Stiamo svendendo un 24enne più forte di quelli che lo sostituiranno"

Così Stefano Cecchi a Radio Bruno sui temi della Fiorentina: "Commisso parla da grande imprenditore, considerando il calcio come una normale azienda. Ma il calcio segue altre dinamiche e dopo aver ritrovato l'Europa avrei voluto sentir parlare di calcio e far sognare un po' i tifosi. Ieri ho sentito Berlusconi che nell'euforia della festa ha parlato addirittura di scudetto, nel calcio ci vuole anche questa componente".

Così sulla questione portiere: "Considero la gestione Dragowski l'unico neo della gestione Italiano. Secondo me il polacco è superiore non solo a Terracciano, ma anche a Gollini e Vicario. Quest'ultimo ha fatto benissimo ad Empoli, ma anche Dragowski aveva fatto lo stesso e si era confermato l'anno scorso a Firenze. Adesso ci ritroviamo a svendere un portiere forte di 24 anni e cercare di sostituirlo con pochi soldi. Terracciano lo vorrei tenere a vita, ma come dodicesimo".