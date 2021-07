Caso Spezia, parla il medico sociale: “Focolaio provocato da giocatore no-vax”

Le parole di Salini: "Spetta ai club decidere se convocare o meno i no-vax, noi possiamo solo provare a persuaderli"

Emergono nuovi particolari sul focolaio Spezia scoppiato due giorni fa. A rivelarli è Vincenzo Salini, medico sociale del club ligure intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole: "Due calciatori dello Spezia si ritengono no-vax ed hanno preferito non vaccinarsi. Uno di loro è risultato positivo in ritiro ed è nato un cluster. Fortunatamente tutti i ragazzi stanno bene e la maggior parte di loro si è vaccinata senza problemi. Credo che spetti ai club decidere se convocare o meno i no-vax. Purtroppo i nostri calciatori vaccinati avevano ricevuto da poco la prima dose e non avevano ancora fatto la seconda, perciò anche alcuni di loro hanno contratto il virus".