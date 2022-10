Caso Mangia, la Federcalcio maltese lo denuncia per cattiva condotta sessuale

Devis Mangia , dopo la sospensione da ct della Nazionale maltese, è stato denunciato alla polizia per presunta cattiva condotta sessuale . Lo ha annunciato la Federcalcio maltese con un comunicato ufficiale nel quale, oltre a sottolineare di stare valutando attivamente e costantemente gli sviluppi della vicenda, chiede consiglio anche alla FIFA e alla UEFA sulla questione.

"La Federcalcio maltese sta valutando attivamente e costantemente tutti gli sviluppi in relazione al caso riguardante Devis Mangia, il capo allenatore delle squadre nazionali che è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni a seguito di accuse di cattiva condotta.

La Federcalcio maltese sottolinea che, sin dal momento in cui le sono state depositate le segnalazioni, l'Associazione ha adottato un approccio rapido e deciso, sollevando temporaneamente il sig. Mangia dalle sue funzioni di allenatore della nazionale, come comunicato nel comunicato ufficiale diffuso martedì mattina (27 settembre 2022). Inoltre, l'Associazione ha convocato una riunione urgente del suo Consiglio Direttivo che ha ratificato la decisione di sollevare temporaneamente il Sig. Mangia dalle sue funzioni, e la questione è stata deferita al Consiglio di Salvaguardia dell'Associazione per le indagini.