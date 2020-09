Caso De Laurentiis, arriva la denuncia del Codacons. Esposto per epidemia dolosa

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il Codacons presenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano. In tale esposto si chiederà di aprire un’indagine sul Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per la possibile fattispecie di epidemia dolosa. Il patron partenopeo si era infatti presentato in assemblea di Lega Calcio nonostante avvertisse chiaramente alcuni sintomi riconducibili al Covid 19. Virus a cui poche ore dopo era risultato positivo.

