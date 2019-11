Carmignani: “Pareggio giusto tra Fiorentina e Parma. Nel 2° tempo meriti viola”

Intervenuto ai microfoni di sportparma.com, il doppio ex Gedeone Carmignani ha commentato il pareggio per 1-1 di domenica scorsa tra la Fiorentina ed il Parma: “Il Parma è partito con l’intenzione di proporre le proprie idee e il proprio calcio, ha avuto una buona mentalità. Il gol è l’emblema, fase difensiva perfetta, lancio per Gervinho in campo aperto e gol. Nel secondo tempo c’è stata un’altra partita più per merito della Fiorentina che per demeriti del Parma. Alla fine il pari è giusto”. MA RANIERI NON E’ D’ACCORDO: “COL PARMA MERITAVAMO DI PIU'”