Ranieri: “Col Parma meritavamo di più, a Cagliari…”. Poi si racconta, tra l’esordio in A e Sergio Ramos

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha preso parola attraverso i canali ufficiali ACF. Queste le sue dichiarazioni: “La tournee in America? E’ stata una grandissima soddisfazione, era tutto nuovo per me. Confrontarmi con grande squadre come Arsenal e Benfica è stata una grande emozione, un bagaglio che mi porterò come me per sempre. Contro l’Arsenal ho affrontato campioni come Aubameyang e Ozil, è bello marcare giocatori di quel talento.

Lo è stato anche marcare Gervinho nell’ultima partita contro il Parma, era il mio esordio al Franchi in campionato ed è stata una grandissima emozione. Tanta roba. E’ stata una partita molto intensa in cui il mister ha cambiato tanti giocatori. Sono stati schierati molti giovani, a lui dobbiamo tanto per questo. La gara è stata a due facce: nel primo tempo combattuta, troppo lenti a far girare il gioco, nel secondo tempo ci siamo rialzati, abbiamo pareggiato e avremmo meritato qualcosa in più. Ogni tanto ho il vizio di salire, quando ho palla provo a farlo.

Sicuramente il Cagliari è una squadra molto forte, a centrocampo e in attacco hanno giocatori molto bravi. Dovremo prepararci al meglio. Oggi pomeriggio iniziamo a preparare la partita, sarà ancora più difficile di quella contro il Parma perché loro sono in forma. Noi però non abbiamo paura e andremo in Sardegna per fare il meglio possibile.

Under 21? E’ sempre una grandissima emozione indossare la maglia azzurra, dopo Cagliari ci aspettano altre due gare di qualificazioni. Spero di essere convocato e di fare bene. Da queste competizioni impari tanto, anche il Mondiale è stata una grandissima vetrina per me.

Due-tre anni fa ero io a guardare i ragazzi giovani in prima squadra, lo facevo in particolare con Chiesa. Magari ora ci sono altri ragazzi nelle giovanili che guardano noi sperando di riuscire anche loro ad arrivare tra i grandi. Giocatore preferito? Sergio Ramos. Dove devo migliorare? Sulla struttura fisica nella parte superiore del corpo. Devo fare più palestra e stare sempre attento in campo, serve molta concentrazione”.

IL PUNTO SUL RINNOVO DI RANIERI