Capodanno shock per Elabdellaoui del Galatasaray: rischia di perdere la vista

I festeggiamenti di capodanno potrebbero costare carissimo ad Omar Elabdellaoui. Il difensore del Galatasaray rischia infatti di dover dire addio alla sua carriera, dopo il gravissimo infortunio subito nella notte per colpa dei fuochi d’artificio. Stando a quanto viene riportato nell’edizione digitale di Gazzetta.it, Il nazionale norvegese, 29 anni, è stato coinvolto dall’esplosione del materiale pirotecnico che stava maneggiando. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha subito importanti danni agli occhi e potrebbe perdere la vista. In una nota di questa mattina il club turco ha fatto sapere che “Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita“. Il giocatore è stato raggiunto in ospedale dal vicepresidente del club turco, Abdurrahim Albayrak, dall’allenatore Fatih Terim e dal capitano Arda Turan. Il difensore fu accostato con insistenza anche alla Fiorentina soprattutto nell’estate del 2016, quando militava nell’Olimpiakos.