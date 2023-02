Caos a Terni, il presidente sputa ai tifosi: “Ma hanno iniziato loro”

Dopo la sconfitta con il Cittadella, è successo di tutto in casa Ternana

Dopo la sconfitta interna con il Cittadella, è successo di tutto in casa Ternana. Andreazzoli si è dimesso, la squadra è stata contestata ferocemente e ci sono state scintille anche tra il presidente e i tifosi. E' lo stesso Stefano Bandecchi a parlare dei momenti di tensione al fischio finale: "E' vero, ho sputato ai tifosi. Ma sono stati loro i primi a farlo con me, io sono un uomo e mi faccio rispettare. Non porgo l'altra guancia, anche se sono credente. Nessun passo indietro, metto tutti questi soldi e i ternani mi sputano addosso, devono cambiare atteggiamento".