Calcio Storico: partita bellissima, in finale hanno la meglio gli azzurri

Gli Azzurri vincono il Calcio Storico per il secondo anno di fila. Una partita bellissima la finale contro i Rossi, vinta per undici cacce e mezzo contro sette cacce e mezzo. Gli Azzurri, che alla vigilia del torneo erano addirittura in forse sulla partecipazione date le tante assenze, hanno trionfato grazie soprattutto alla prestanza fisica negli scontri testa a testa in mezzo al sabbione. I Rossi hanno perso durante la gara tre calcianti per infortunio e queste assenze sono state fatali sul risultato finale. Una partita intensa con continui ribaltamenti di fronte, come da tempo non si vedevano sul sabbione di Santa Croce. Partita corretta senza nessuna espulsione. Alla fine, dopo tanto agonismo, abbracci reciproci (Corriere Fiorentino).