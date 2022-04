Calcio in tv: DAZN vicina all’accordo con TIM. Può entrare in gioco Amazon

L'emittente sembrerebbe pronta a concedere uno sconto da 340 milioni di euro a 100 per i diritti tv 2021/2024 a TIM

Possibili novità a partire dalla prossima estate per quanto riguarda il calcio in tv. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, TIM e DAZN sarebbero vicinissime a trovare un accordo: l'emittente sembrerebbe pronta a concedere uno sconto da 340 milioni di euro a 100 per i diritti tv 2021/2024 a TIM, che rinuncerebbe però all'esclusiva sulla distribuzione.