Calamai: “Non sarà Vlahovic a fare posto a Ribery. Vertonghen profilo ideale”

Durante il filo diretto con Radio Bruno, il giornalista Luca Calamai ha parlato di questioni tecniche e di mercato:

Come giocherà la Fiorentina con Ribery? Sarà un 3-4-1-2 con il francese trequartista alle spalle di due attaccanti, che in partenza saranno Chiesa e Vlahovic. Vertonghen? Rappresenta l’identikit che sta cercando la Fiorentina sul mercato, un difensore che sa anche far ripartire l’azione e mancino di piede. Nei piani ideali ci sarebbe la cessione di Pezzella e la permanenza di Milenkovic, sempre che si arrivi al rinnovo di contratto.