Cairo: “Izzo ha molte pretendenti ma non lo lasceremo andare via a cuor leggero”

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ieri all’uscita dall’assemblea di Lega. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Izzo è un giocatore molto importante per noi. Ha una serie di pretendenti, però vediamo che cosa accadrà. Di certo, Izzo non lo lasceremo andare via a cuor leggero. Torreira? l momento abbiamo già preso giocatori fondamentali per il mister. Poi non voglio espormi su altri nomi, anche perché sono di proprietà di altri club e non sarebbe corretto. Posso solo dirvi che abbiamo un ventaglio di possibilità, e invitarvi a non concentrarvi su un solo nome in particolare, perché poi, magari, non sarà quello giusto”.