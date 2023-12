Cabral, il sereno dopo la tempesta: eurogol di tacco in Champions a Salisburgo

Era ora: Arthur Cabral sveste i panni del pacco dono e finalmente torna ad essere Re Artù. L'ex centravanti viola si è finalmente sbloccato ed ha segnato la sua prima rete stagionale in Champions League, firmando il 3-1 contro l'RB Salzburg grazie al quale il Benfica ottiene non solo la prima vittoria nel Girone D ma anche il pass per la fase finale di Europa League, superando grazie alla differenza reti in classifica proprio la compagine austriaca. Splendido il gol di Cabral, reduce da una pesante polemica con il tifo lusitano: il 9 brasiliano ha segnato di tacco dopo appena 1' dal suo ingresso, al 92'.