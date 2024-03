Cabral, che combini? Il Benfica piega il Chaves, ma l’ex viola sbaglia due rigori

Serata sfortunata per l'ex Fiorentina Cabral in Benfica Chaves: l'attaccante fallisce due volte dal dischetto

Serata da tre punti per il Benfica, che piega 1-0 il Chaves con il gol di Joao Neves. Non è stata una serata semplice però per Cabral, con l'ex attaccante della Fiorentina protagonista di un errore dal dischetto, dopo un primo tentativo fallito sempre su rigore da Di Maria.