Buffa: “Antognoni non dormì tutta la notte nell’82…”

"Credo che non ci sia mai stata un'Italia più bella di quella. Italia-Argentina sancì la fine degli anni di piombo. Bearzot costruì magistralmente la squadra. Ha giocato un calcio irrepetibile. Tanti giocatori giocavano la palla e si trovavano a memoria. Se batti l'Argentina di Maradona, quel Brasile, la Polonia e la Germania vuole dire che l'hai veramente vinto quel Mondiale. Ricordo che due mondiali vinti ('82 e 2006 n.d.r.) sono arrivati dopo crisi come quella del calcio scommesse e calciopoli. Io ho cercato di mettere insieme le storie ed assemblarle. Quella squadra aveva uno spessore umano insuperabile. Paolo Rossi e Giancarlo Antognoni furono protetti da Bearzot in quel mondiale, dato che li portò in Spagna preservando il gruppo del '78 e credendo in loro."