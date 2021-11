Bucciantini: “Italiano mi ricorda Klopp. Ecco dove si può colpire il Milan”

L'opinionista: "Saponara è fondamentale, la Fiorentina può colpire dalla sua parte"

"Le assenze di Quarta e Milenkovic si sentiranno, ma se vogliamo vederla con ottimismo, meglio rischiarsela con il Milan che con una squadra inferiore. Per fare risultato col Milan devi fare una partita un po' da viet cong e un po' da sogno. In assenza di difensori, non devi difenderti ma aggredire alto l'avversario. Spero che ci sia Nico Gonzalez almeno per 30'/40'. La Fiorentina deve produrre da sinistra dove abbiamo Castrovilli e Saponara che sono tecnicamente forti, lì si potrebbe mettere in difficoltà il Milan. Saponara in questo momento è fondamentale perchè cerca sempre la giocata e produce calcio, in passato è mancato agonisticamente ma sul piano tecnico non ho mai avuto dubbi su di lui. Italiano? E' un allenatore diverso, mi ricorda un po' il Klopp di Dortmund per il modo in cui si vede la sua mano. Pioli merita la Panchina d'Oro per quello che ha fatto al Milan".