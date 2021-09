Bucchioni: “Berardi a gennaio, si può fare. Portiere? Serve un titolare”

L'opinionista contrario ad un dualismo tra Terracciano e Dragowski: "Sono entrambi bravi, ma l'allenatore deve fare una scelta netta"

"Berardi? Mi risulta che anche nell'ultimo ritiro della nazionale abbia manifestato il suo gradimento per venire a Firenze, se le cose dovessero continuare ad andare bene chissà che la cosa non si possa imbastire per gennaio. Se Rocco si gasa e si vuole alzare l'asticella, si potrebbe fare un ulteriore sforzo. E' cambiata la percezione intorno alla Fiorentina, fino all'anno scorso molti non volevano venirci, pensate ad Odriozola che a gennaio ha detto no e adesso invece si è convinto. Terracciano o Dragowski? La scelta spetta ad Italiano, ma secondo me ci deve essere una gerarchia chiara e su cui andare avanti senza cambiare ogni volta".