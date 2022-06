Brovarone: “Cabral si è avvicinato alla linea di Italiano, bisogna insistere…”

Brovarone: "Fino a dicembre -gennaio io mi affiderei a Cabral, dandogli fiducia. Secondo me sul campo si è avvicinato alla linea di Italiano, è per questo che bisogna insistere"

"Cabral va ceduto se dovesse arrivare Pinamonti. Pinamonti mi piace tantissimo. Però penso che visto che si è puntato su Cabral, bisogna a questo punto cercare di valorizzarlo. Fino a dicembre -gennaio io mi affiderei a lui, dandogli fiducia. Se prendessimo un altro attaccante, relegando Cabral in panchina, lo avremmo già bruciato. Secondo me sul campo Cabral si è avvicinato alla linea di Italiano, è per questo che bisogna insistere"