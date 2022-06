Brancolini si sfoga: “Pianto in silenzio, riprenderò ciò che mi è stato tolto”

Il portiere ha appena firmato da svincolato con il Lecce di Corvino, dopo gli ultimi mesi da separato in casa

Dopo la firma con il Lecce da svincolato, Federico Brancolini si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Attraverso il suo profilo instagram il portiere classe 2001 racconta - senza mai citare la Fiorentina - come ha vissuto gli ultimi mesi, quando è passato dal ruolo di terzo portiere in prima squadra a fuori quota in Primavera. I motivi erano legati al mancato rinnovo del contratto. "Ho lavorato in silenzio. Ho pianto in silenzio. Ho faticato in silenzio. E continuerò a fare tutto ciò che ho sempre fatto non dicendo una parola. È arrivato il momento di riprendermi ciò che per me è vita e che mi è stato tolto! Sono pronto, sto tornando. Grazie a tutti per avermi dedicato un pensiero e per i messaggi di benvenuto. Ora divertiamoci" ha scritto Brancolini.