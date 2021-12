Bologna, chi al posto di Arnautovic contro la Fiorentina? C’è un ballottaggio

Per sostituire l'austriaco Mihajlovic pensa al tandem veloce Sansone-Barrow, in alternativa Orsolini

Arnautovic out, De Silvestri in: il Bologna di Sinisa Mihajlovic quest'oggi ha fatto il punto della situazione in vista della Fiorentina. L'infortunio patito dal centravanti austriaco è meno grave del previsto ma contro i viola non ci sarà. Ecco che il tecnico serbo pensa ad un tandem offensivo inedito per il suo 3-5-2: Sansone-Barrow, con l'ex obiettivo di mercato gigliato Riccardo Orsolini come prima alternativa dell'italotedesco. Per sorprendere la retroguardia toscana Mihajlovic vorrebbe puntare su due attaccanti veloci e bravi tecnicamente. Lo riporta il Corriere dello Sport.