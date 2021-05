Biraghi e Castrovilli, stasera o mai più. Ma l’Europeo è lontano

I due viola saranno in campo stasera contro San Marino, ultimo test per convincere Mancini

Stasera c'è Italia-San Marino, ultima amichevole prima delle scelte definitive di Mancini. Il Ct deve sciogliere gli ultimi dubbi e per questo ha deciso di mandare in campo un undici composto da giocatori a rischio "taglio". Tra questi ci sono anche i due giocatori della Fiorentina Biraghi e Castrovilli che, stando a quello che scrive oggi il Corriere dello Sport, hanno però pochissime chance di strappare un posto tra i 26 dell'Europeo. Anche se il numero 10 viola potrebbe avere una speranza in caso di forfait di Sensi. E di Castrovilli si parla anche in chiave mercato...