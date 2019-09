Bernardeschi bocciato da Sarri. E ora la Juve pensa al mercato

Zero presenze da titolare in 6 partite ufficiali tra campionato e Champions. Federico Bernardeschi è sempre più un comprimario della Juventus, nonostante l’infortunio di Douglas Costa nel suo ruolo. Maurizio Sarri lo ha retrocesso nelle gerarchie optando anche per moduli senza esterni (Ramsey dietro Dybala e Higuain), e lo stesso sta accadendo in quelle di Paratici e della società. Secondo calciomercato.com, infatti, la Juventus sta valutando la possibilità di acquistare un nuovo esterno offensivo a gennaio. L’ex Fiorentina ha due mesi a disposizione per provare a cambiare le cose altrimenti per lui non ci sarà più posto. SARRI E LA FRECCIATA A BERNARDESCHI: “NON HA PERSONALITA”