Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi brevemente anche sull’ex viola Federico Bernardeschi:

Ancora non ha inciso sulle partite per le qualità che ha. Cercheremo di farlo crescere e fargli assumere personalità e livello caratteriale in grado di fargli trasportare in campo queste grandi qualità, cosa che non sempre riesce a fare.