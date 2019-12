Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno: “Faccio fatica a capire cosa stia succedendo alla Fiorentina. Sicuramente c’è qualcosa che non va nella squadra, si sono un po’ incartati in attacco e qualche scelta fatta in estate è stata sbagliata. Spalletti? C’è stata la possibilità che si liberasse quando lo ha cercato il Milan. L’Inter farebbe volentieri a meno di quell’ingaggio da pagare ma capisco anche il tecnico (non si sposterà prima di giugno: LEGGI), che ha centrato l’obiettivo portando la squadra in Champions nonostante già sapesse dell’arrivo di Conte ed il caso Icardi.

Chiesa? Secondo me la prossima estate l’Inter ci riproverà, con Conte può diventare uno dei giocatori più forti in circolazione. Politano? L’estate scorsa era molto attratto dal progetto Fiorentina, ma lui non preme per andare via a gennaio e anche l’Inter non vuole lo strappo. Come sta l’Inter? L’eliminazione dalla Champions non è una buona notizia per la Fiorentina, i nerazzurri arriveranno al Franchi con gli occhi della tigre. L’altro lato della medaglia sono le tante assenze a centrocampo”.