Baiano: “A Vlahovic conviene restare a Firenze. Juventus battibile”

Il parere dell'ex sul presente della Fiorentina e un consiglio per Vlahovic...

"La vittoria di Verona è stata determinante per assestare la classifica, ma soprattutto per il morale dei giocatori. La Juventus di adesso è battibile ma, visto che ha l'obbligo di vincere per andare in Champions, ci vorrà una grande prestazione. Iachini dovrà preparare bene il match. La Fiorentina deve mirare a fare punti.