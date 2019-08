Baez: “Cosenza, la fiducia e le tante presenze in campo hanno fatto la differenza”

Fresco di firma triennale con il Cosenza, l’ex viola Jaime Baez ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Sono molto contento di far parte di questa squadra, aver firmato un triennale mi dà ancora più motivazioni per lottare con i compagni. Vogliamo fare una bella stagione e possibilmente migliorare quanto fatto in passato. Lo scorso hanno ho fatto tante presenze, ho sentito molta fiducia da parte dell’ambiente e questo aspetto mi ha aiutato molto. Sono a completa disposizione di mister e squadra, come esterno di attacco gioco meglio ma sono pronto a dare una mano ovunque”. INTANTO LA FIORENTINA PUNTA PEDRO