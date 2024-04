Aquilani ignora le voci e vola con il Pisa: 3-1 alla Feralpisalò

Alberto Aquilani continua a sorprendere con il Pisa, ignorando, per il momento, le voci che lo vedono come nuovo allenatore viola

Sarà il prossimo allenatore della Fiorentina? Questo ancora non è dato sapersi, ma ad Alberto Aquilani, in questo momento non interessa, anzi, è super concentrato nel concludere al meglio la stagione con il Pisa, visto che la zona playoff dista solo un punto. La squadra toscana nel pomeriggio ha sconfitto la Feralpisalò per 3-1, con doppietta di Valoti, avvicinandosi sempre di più all'ottavo posto occupato dalla Sampdoria, la quale ha perso in casa contro il Sudtirol 0-1.