Angelozzi: “La Fiorentina mi ha sorpreso. Lucca? Più forte Scamacca”

Il pensiero dell'esperto dirigente, attualmente al Frosinone in Serie B

L'ad del Frosinone Guido Angelozzi, intervenuto a TMW Radio, ha risposto così alla domanda sulla squadra che l'ha più sorpreso in Serie A: "La Fiorentina perché sta facendo bene, al di là della partita di Venezia, e poi il Napoli di Spalletti". E quando gli hanno chiesto di Lorenzo Lucca, sulla bocca di tutti in chiave mercato e indicato da molti come prossimo attaccante della Nazionale, l'esperto dirigente ha risposto: "Per me il centravanti più forte è Scamacca, ha già fatto la Serie A, lui e Lucca saranno i futuri centravanti".