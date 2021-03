Questa sera il Cagliari di Semplici sfiderà in casa il Bologna, come riportato da TMW, sarà anche un occasione per ricordare Davide Astori scomparso purtroppo tre anni fa. In curva sarà esposto uno striscione con il volto del calciatore, che giocò in Sardegna dal 2008 al 2014, sopra la scritta “Ciao Davide“.

