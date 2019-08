Ancelotti avverte la Fiorentina: “Siamo già in ottima condizione, pronti per il 24/08”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista dell’amichevole di stasera tra il Barcellona ed il Napoli. Queste le sue parole sull’esordio con campionato (contro la Fiorentina) fissato per fine mese: “I ragazzi che hanno cominciato il 6 luglio la preparazione hanno già un’ottima condizione. I giocatori che sono arrivati nelle ultime settimane stanno lavorando per migliorare, in attesa dei quelli arriveranno la prossima settimana. Il 24 saremo pronti”. INTANTO LA FIORENTINA SI PREPARA ALLA GARA DI DOMANI CONTRO IL GALATASARAY