Amrabat sulla bocca di tutti: anche Macron gli fa i complimenti

Sui vari social stanno girando le foto di rito dei festeggiamenti negli spogliatoi della Francia, per la finale ottenuta battendo il Marocco. In alcuni scatti e video si vede anche il presidente francese Emmanuel Macron, appunto presente in Qatar per sostenere i Bleus. Ma il leader politico non ha salutato soltanto i suoi connazionali, visto che si è recato anche negli ambienti dello stadio riservati al Marocco. Nello spogliatoio dei nordafricani, infatti, si è congratulato con tutti i giocatori, specie con Sofyan Amrabat, definito dallo stesso Macron "il miglior centrocampista del Mondiale". Lo scrive il giornalista Fabrizio Romano su Twitter.