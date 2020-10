Amerini: “Obiettivo Europa se si sblocca una punta. Fiorentina come il Milan”

L’ex viola Daniele Amerini ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Callejon non è vecchio, è ancora nel pieno della carriera. Sicuramente è un grande colpo. Diverso da Chiesa, ma sotto certi aspetti potrà dare molto di più. Il ruolo? L’esterno nel 3-5-2 lo può fare, ma non è il suo. Lo vedrei di più in un tridente. Posizione europea? Se abbiamo la fortuna che uno dei tre attaccanti cominci a segnare, allora possiamo pensare di mirare all’Europa League. La rosa della Fiorentina non è affatto inferiore a quella del Milan. Pulgar? È ordinato e forte nei contrasti. Non mi fa impazzire come regista, ma visto quello che c’è in rosa, è lui quello che può farlo meglio.