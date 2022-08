Alvini: “Un giorno che mi rimarrà dentro. Ma il pareggio ci stava”

"Non sono soddisfatto di niente, perchè torniamo a casa con niente in mano. Giocavamo contro una grande squadra, scesa in campo con 9/11 dell'anno scorso e ci ha messo in difficoltà inizialmente, soprattutto dalla parte di Sottil. Però tutte le volte che avevamo la palla abbiamo avuto idea per far male anche noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, la Fiorentina ha avuto tante occasioni e la vittoria ci può stare, ma un pareggio non sarebbe stato uno scandalo. Cosa ho provato al 95'? Dispiacere per i miei calciatori e per i nostri tifosi. Prendere gol così lascia amarezza, avrei preferito perdere per un gol di Biraghi all'incrocio. Le emozioni del debutto in A? Mi sono emozionato, è stato bellissimo, anche sentirmi dire le cose dai fiorentini dietro la panchina, è stato un giorno che mi rimarrà dentro".