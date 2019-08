Agresti promuove il mercato di Pradè: “Lavoro eccellente”. Su Ribery e Suso…

Stefano Agresti, direttore editoriale di calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “Ci sono grandi differenze di fatturato, ad esempio, tra l’Inter e la Fiorentina, o tra la Fiorentina e la Juventus. La Champions fa la differenza. Mi pare comunque che i viola stiano facendo un eccellente lavoro sul mercato, grazie anche all’attenzione di Pradè. Manca un esterno, nel mirino della Fiorentina ci sono Suso e Ribery. Il francese ha offerte da parte di club che fanno la Champions, mentre nel caso dello spagnolo serve trovare l’intesa con il Milan. Maldini e Boban sono orientati a cedere il giocatore davanti ad un’offerta superiore ai 30 milioni di euro”. BROCCHI A VN: “STIMO MONTELLA, NON SO COSA PENSI LUI DI ME. LA COPPA ITALIA…”